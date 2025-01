Wetterdienst warnt vor Glatteis in Bayern

Winterwetter in Bayern - Glättegefahr: Zur Wochenmitte sollten Verkehrsteilnehmer in Bayern vorsichtig sein. (Archivbild) - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wer abends und am Morgen auf den Straßen unterwegs ist, sollte in Teilen Bayerns besonders vorsichtig sein. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Glatteis. Welche Regionen sind betroffen?

In Teilen Bayerns müssen sich die Menschen auf glatte Straßen einstellen. Betroffen ist nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) vor allem der Norden des Freistaats. Ab dem späten Abend könne es durch Regen, der auf den gefrorenen Boden fällt, rutschig werden, sagte ein DWD-Meteorologe. Für Fußgänger, Auto- und Fahrradfahrer sei deshalb Vorsicht geboten. Der Wetterdienst empfahl gar, auf nicht notwendige Aufenthalte im Freien zu verzichten.

Die Glatteisgefahr setze im Norden Bayerns ein. „Das geht im nördlichen Franken in der ersten Nachthälfte los und bewegt sich dann in Richtung Donau“, erklärte der Sprecher. Die größte Gefahr durch Regen bestehe im Vogtland, in Teilen von Franken und in der Oberpfalz.

Schnee im Süden – Temperaturen unter null Grad

Je weiter man sich nach Süden bewegt, desto mehr gehen laut dem Meteorologen die Niederschläge in Schnee über. „Die Mengen sind dabei aber nicht gravierend“, sagte er. Die Tiefstwerte reichen in der Nacht zum Mittwoch von minus zwei bis minus acht Grad, in Alpentälern bis zu minus zwölf Grad. Tagsüber liegen die Werte bei null bis vier Grad. Am östlichen Alpenrand soll es bis zum Abend weiterhin leicht schneien, in Unterfranken bleibe es meist trocken.

© dpa-infocom, dpa:250114-930-343829/1