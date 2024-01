Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen in Ostbayern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor Unwettern in zahlreichen Landkreisen Ostbayerns gewarnt. Zudem steigt zum Teil die Hochwassergefahr.









Von der Nacht von Montag auf Dienstag um 0 Uhr bis am Donnerstag um 9 Uhr soll es vielerorts „ergiebigen Dauerregen“ geben. Der DWD klassifiziert die Stärke des Unwetters mit der Stufe drei von vier. Zudem könne es in Ostbayern bis Dienstagnachmittag teils kräftig schneien. Die Wasserstände in den Einzugsgebieten von Naab, Regen, der Fränkischen Saale, der Tauber, des Oberen Main und der Regnitzzuflüsse dürften ansteigen.



Betroffen sind die Landkreise Cham, Regen, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau und Straubing-Bogen sowie die kreisfreien Städte Passau und Straubing. Der DWD warnt dort unter anderem vor Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen infolge des Starkregens. Zudem könne es zu Erdrutschen kommen. Bewohnern der Regionen wird empfohlen, sämtliche Türen und Fenster in der Zeit geschlossen zu halten.

− jf/dpa