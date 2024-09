Wetterdienst kündigt für mehrere Landkreise „ergiebigen Dauerregen“ an

Der Hauptteil der fürs Wochenende angekündigten Niederschläge in Bayern ist nach Erkenntnis der Hochwassernachrichtenzentrale bereits gefallen. Dennoch gibt es für einige Landkreise in der Region noch keine Entwarnung.









Der Sonntag startet nach Angaben der Hochwassernachrichtenzentrale trocken. Dadurch werden die Pegelstände sinken. In der zweiten Tageshälfte werde aber von Osten erneut Regen aufziehen. Daher seien etwa im Bayerischen Wald wieder höhere Wasserstände möglich.



Lesen Sie auch: Dauerregen lässt Pegel steigen – Die Lage in der Region im Liveblog



Am Sonntag ist es laut Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes unterschiedlich bewölkt, mit sonnigen Abschnitten – am ehesten im Westen Bayerns, so der DWD. Die Wetterlage sei wechselnd, vom Oberpfälzer Wald bis ins Berchtesgadener Land dicht bewölkt. Zunächst bleibe es meist trocken, in der zweiten Tageshälfte drohe im Osten Bayerns jedoch erneut aufkommender Regen.





Warnungen vor Dauerregen





Warnungen vor ergiebigem Dauerregen gibt es indes für die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land sowie für Stadt und Landkreis Rosenheim. Demnach bestehe die Gefahr vor ergiebigem Dauerregen der Stufe 3 von 4 von Sonntag, 15 Uhr, einschließlich Dienstag, 15 Uhr.



Der Montag sei laut DWD vielerorts trüb mit länger anhaltendem Regen. Auch am Dienstag überwiegen die Wolken, vereinzelt gibt es Schauer.

− nb