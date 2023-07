Wetterdienst: Es bleibt regnerisch, windig und kühl

Regenwetter - Regentropfen sind auf einem Blatt zu sehen. - Foto: Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild

Viel Regen und starke Gewitter erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag und in den nächsten Tagen. In Franken und der Oberpfalz rechnen die Meteorologen mit Böen von bis zu 60 Kilometer pro Stunde, auf den Alpengipfeln gelegentlich Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde, wie der DWD am Montag in München mitteilte. Bis in die Nacht zu Dienstag zögen von Südwesten her immer wieder Gewitter auf, es könne zu Starkregen von bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in der Stunde kommen.

Auch am Dienstag erwarten die Wetterexperten in weiten Teilen Bayerns starken Regen und Gewitter. Mit Höchsttemperaturen zwischen 18 und 23 Grad werde es auch deutlich kühler. Später lassen die Niederschläge in Franken den Prognosen zufolge nach, es komme zu Auflockerungen.

Auch am Mittwoch wird es nach Vorhersagen des DWD regnerisch, windig und kühl mit maximal 15 bis 19 Grad.

© dpa-infocom, dpa:230724-99-512492/2