Wetterdienst erwartet heftige Regenfälle in weiten Teilen Bayerns

Heftige Regenfälle erwartet der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag in weiten Teilen Bayerns. − Symbolbild: Marijan Murat/dpa

Nach den Unwettern in der Nacht auf Mittwoch wird es ab Donnerstag wieder ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in weiten Teilen Bayerns heftige Regenfälle.









In einer Mitteilung am vom Mittwochabend berichtet der DWD, dass ab Donnerstagmittag sich vom Alpenrand weg schauerartiger, teils gewittriger Regen Richtung Nordwesten verlagert. Dabei sei in wenigen Stunden gebietsweise heftiger Starkregen mit einer Regenmenge zwischen 30 und 60 Litern pro Quadratmetern wahrscheinlich sowie punktuell extrem heftiger Starkregen mit bis zu 80 Litern möglich. Als weitere Begleiterscheinungen treten laut DWD Windböen oder stürmischen Böen bis 70 km/h sowie kleinkörniger Hagel auf.



Lesen Sie dazu auch: Starkregen reißt zwölf Fahrzeuge mit: So sieht es in Kastl nach der Flut aus





Starkregen: Diese Regionen in Bayern sind betroffen





Betroffen werden nach Einschätzung des DWD vom Mittwochabend unter anderem folgende Gebiete sein:



In Oberbayern: Stadt Ingolstadt, Stadt und Landkreis Rosenheim sowie die Landkreise Altötting, Berchtesgadener Land, Traunstein, Mühldorf am Inn, Pfaffenhofen, Neuburg-Schrobenhausen und Eichstätt.



In Niederbayern: Stadt und Landkreis Landshut sowie der Landkreis Kelheim.



Mittelfranken: die Landkreise Roth und Weißenburg-Gunzenhausen.



Die starken Regenfälle können nach Schätzung des DWD teils bis in die Nacht auf Freitag andauern. Die Wetterlage könne sich bis Donnerstag zudem noch ändern, sodass der Starkregen noch weitere Gebiete betreffen könnte.

− cav