Wetterdienst: Erst Gewitter an den Alpen möglich - dann kommt die Hitze zurück

In Deutschland steht mancherorts erneut ein sehr heißes Wochenende bevor, während es anderswo heftige Gewitter geben kann. An den Alpen und im Alpenvorland kann es am Donnerstag zum Beispiel bis zum Nachmittag zu Starkregen kommen.









Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge sollen auch vereinzelte Gewitter dort möglich sein, dazu auch stürmische Böen und kleiner Hagel. Erst in der Nacht auf Mittwoch waren schwerer Unwetter über Bayern gezogen und hatten teilweise großen Schaden angerichtet - unter anderem in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land. So hatte der Sturm etwa in Trostberg ein Zirkuszelt der zehnköpfigen „Boldini“-Familie zerstört. Die Nacht auf Donnerstag verlief dann laut den Polizeipräsidien Oberbayern Süd und -Nord, Niederbayern, Oberpfalz und Mittelfranken - trotz Unwetterwarnungen des DWD - ruhig.



Im restlichen Freistaat soll es am Donnerstag hingegen weitgehend trocken bleiben. Auch die Bewölkung werde sich im Laufe des Tages von Westen her auflockern. Die Höchsttemperaturen liegen den Angaben zufolge dabei zwischen 21 und 27 Grad.





Zweitgeteiltes Wetter am Samstag





Nachdem die Sonnenstunden am Freitag „insgesamt nochmals zulegen“, werde es am Samstag recht sicher „eine Wetterzweiteilung geben“, sagte Magdalena Bertelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach.





Bis zu 37 Grad im Osten





Während in der Ost- und Südosthälfte bei viel Sonne Temperaturen bis zu 37 Grad möglich seien, könnten in der West- und Nordwesthälfte heftige Gewitter aufziehen. „Wobei die Betonung auf „könnte“ liegt - denn die Wettermodell-Lösungen reichen von Orkanböen bis „es passiert nichts““, betonte die Meteorologin. Hier gelte es noch abzuwarten, am Freitag seien die Vorhersagen sicherlich verlässlicher.





Die Prognosen im Einzelnen





Am Freitag wird viel Sonne erwartet und meist bleibt es trocken. Lediglich im Norden ziehen zeitweise mehr Wolken auf und vereinzelt können ein paar Regentropfen fallen. Die Höchstwerte erreichen 25 bis 31 Grad, im Küstenumfeld bleibt es mit 20 Grad etwas frischer. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind.



Am Samstag bildet sich in der Nordwesthälfte zunehmend eine starke Quellbewölkung. Im Tagesverlauf können laut DWD Schauer und Gewitter aufkommen - mit Unwettergefahr. Südöstlich einer Linie zwischen Baden-Württemberg und Brandenburg gibt es viel Sonne und es bleibt meist trocken. Im Nordwesten und Westen erreichen die Temperaturen 24 bis 29 Grad, ansonsten werden heiße 30 bis 37 Grad erwartet. Es weht ein mäßiger und teils stark böiger Wind aus Süd bis Südwest. In Gewitternähe kann es Sturm oder schwere Sturmböen geben.





Gewitter südlich der Donau





„Der Sonntag scheint sich dann wieder von einer ruhigeren Seite zu zeigen“, sagte Bertelmann. Laut den Vorhersagen bleibt es bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken überwiegend trocken. Nur im Nordseeumfeld sowie südlich der Donau sind Schauer und einzelne Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen im Nordwesten bei 20 bis 24 Grad, ansonsten bei 25 bis 31 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind, im Norden und Nordwesten stark böig. An der Nordsee sind Sturmböen möglich.

