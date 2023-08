Wetter in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz: So werden die kommenden Tage

Regen und Gewitter werden auch die kommenden Tage in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz an der Tagesordnung sein. −Foto: dpa

Das Wetter in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz bleibt erstmal ungemütlich. Das bestätigt Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber der Mediengruppe Bayern. „Trüb, trüb, trüb“ seien die Aussichten, sagt er. Doch Ende nächster Woche gibt es wenigstens ein bisschen Hoffnung.









Immerhin: „Eine Dauerregenwarnung existiert noch nicht“, erklärt Wolz am Mittwochmittag. Dennoch soll es am Nachmittag auch in Südostbayern schütten, wie schon in den Tagen zuvor. Die Temperaturen sind dabei noch gemäßigt, aber die sommerlichen Werte haben sich verzogen. Schuld daran ist eine westliche Strömung mit Tiefausläufern vom Atlantik. Diese Ausläufer seien „sehr mächtig“, und sie hätten mittlerweile schon den Bayerischen Wald erreicht, erklärt Wolz.





„Flächendeckende Schauer“





Am Mittwochnachmittag soll es deshalb wieder „ausgeprägte und flächendeckende Schauer“ geben, so der Wetterexperte. Der gewittrige Regen hält bis in die Nacht hinein an, bevor er sich in der zweiten Nachthälfte zögerlich abschwächt. Innerhalb von 24 Stunden soll es dabei bis zum Donnerstagmittag bis zu 30 Liter pro Quadratmeter regnen, punktuell im Bayerischen Wald womöglich noch mehr. Die Temperaturen liegen dabei bei maximal 22 Grad.





Auch das Wochenende bleibt unbeständig





Am Donnerstag, erklärt Wolz, „ist der Spuk erstmal vorbei“, es könnte einige Stunden trocken bleiben. Doch schon am Freitag regnet es sich wieder ein, und auch das bevorstehende Wochenende bleibt unbeständig. „Mit Schauern und einigen Gewittern ist zu rechnen“, fasst der Wetterexperte zusammen. „Trüb, trüb, trüb“, so Wolz, wird auch der Samstag. Und am Sonntag sieht es nicht viel besser aus.





Freibadwetter?





Erst gegen Ende nächster Woche steigen die Temperaturen wieder auf bis zu 25 Grad. Ob es dann ab für Freibadwetter reicht oder der Himmel weiterhin die Erde beregnet, lässt sich nach Angaben des Meteorologen jetzt noch nicht sicher vorhersagen.