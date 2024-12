Wetter in Bayern: Wolken, Regen und Schnee in Sicht

Wetter in Bayern - Das Wetter soll in den kommenden Tagen in Bayern mit Regen, Schneeschauern und Nebel eher ungemütlich werden. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Trübes Wetter, glatte Straßen und winterliche Temperaturen - so wird es vorhergesagt. Zum Freitag soll es wieder wärmer werden. Ein Tiefdruckgebiet könnte am Wochenende wieder für Schnee sorgen.

Es bleibt wohl trüb: In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Bayern vielerorts Regen - und auch mal Schnee. Der Dienstag zeigt sich meist stark bewölkt mit einigen Schauern, die im Tagesverlauf in Richtung Alpen abziehen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. In der Nacht dürfte es demnach am östlichen Alpenrand noch mal etwa schneien.

Auch der Mittwoch soll stark bewölkt werden, bei Höchstwerten zwischen null und vier Grad. Vielerorts werden einzelne Schneeschauer vorhergesagt, in den Alpen und im Vorland oberhalb 600 Höhenmetern ist auch leichter Schneefall möglich. Auf den Straßen gilt damit Vorsicht - es kann wieder glatt werden.

Der Donnerstag wird es der Vorhersage zufolge bei Temperaturen bis zu minus ein Grad oftmals trüb. Während es nördlich der Donau vielerorts stark bewölkt ist, zeigt sich im Süden dabei aber auch mal die Sonne. Am Freitag steigen die Temperaturen leicht auf etwa vier bis neun Grad im Maximum. Es bleibt stark bewölkt, der anfängliche Regen zieht sich dann erneut in Richtung Alpen zurück. Die Schneefallgrenze steigt vorerst auf um die 1000 Meter. Wegen eines herannahenden Tiefdruckgebietes könnte es den Aussagen zufolge am Wochenende aber auch wieder in tieferen Lagen schneien.

