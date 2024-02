Wetter in Bayern bleibt mild

Das Wetter in Bayern bleibt auch am Mittwoch trüb und mild. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete mit vielen Wolken und etwas Regen. Längere sonnige Phasen seien demnach am ehesten in Alpennähe zu erwarten. Die Temperaturen erreichen laut DWD voraussichtlich zwischen fünf Grad im Bayerischen Wald und 13 Grad im westlichen Alpenvorland.

Am Donnerstag soll es nach DWD-Angaben dann kaum noch regnen, aber weiterhin bewölkt bleiben. Vereinzelt komme auch mal die Sonne raus. Mit zehn Grad im Fichtelgebirge und 16 Grad im Raum München bleibt es demnach weiterhin sehr mild.

