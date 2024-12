Wetter an Silvester und Neujahr in Bayern: 2025 beginnt stürmisch

Wie wird das Wetter in Bayern an Silvester und Neujahr? Das wollten wir vom Deutschen Wetterdienst wissen. − Foto: Federico Gambarini/dpa

2025 beginnt stürmisch. Zwar noch nicht in der Silvesternacht, aber dann in der Nacht von Neujahr auf den 2. Januar „droht uns was“, fasst Dirk Mewes, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern zusammen.









Lesen Sie mehr zum Wetter auf unserer Sonderseite.



Doch der Reihe nach. In der Silvesternacht rechnet der Wetterexperte damit, dass Mütze, Schal und Handschuhe nicht schaden werden: Es wird leicht frostig. In Niederbayern kann das Thermometer in der Nacht auf bis zu minus acht Grad sinken. Und auch im restlichen Freistaat sind Tiefsttemperaturen von bis zu minus fünf Grad drin.











Kann man die Silvesterraketen ordentlich sehen?





Ob die Silvesterraketen, wenn man sie den abschießen oder nur beobachten will, auch ordentlich zu sehen sein werden, ist örtlich auch ein bisschen Glückssache. Denn es wird sich in der Silvesternacht Hochnebel bilden, sagt Mewes voraus - vor allem im östlichen Teil Bayerns, in Niederbayern und der Oberpfalz. Durch die Raketen und Böller entsteht zusätzlicher Staub, der die Sicht beeinträchtigen kann.



In Sachen Bewölkung bleibt der Himmel nach den Worten des Meteorologen in der Silvesternacht aber über weiten Teilen Bayerns relativ frei. Vor allem im südlichen Freistaat kann man sich wahrscheinlich über freien Silvesterhimmel freuen.





So wird der Neujahrstag 2025





Der Neujahrstag bleibt relativ trocken. Spaziergang oder Wanderung steht also erstmal nichts im Wege - mit Ausnahme des nördlichen Franken, wo es auch mal regnen kann am 1. Januar 2025. Dennoch wird es in weiten Teilen des Freistaats auch am Neujahrstag vor allem vormittags neblig. Richtung Süden hin sollte sich aber nach und nach die Sonne durchsetzen.



Mit bis zu zwölf Grad im südlichen Alpenvorland wird es dabei auch angenehm mild. Ansonsten sagt Mewes zwischen fünf und acht Grad voraus.





Ein Sturm zieht auf zu Beginn von 2025





Gegen Abend des 1. Januar hin dann zieht aber ein Sturm auf - auch über Bayern. Beginnend von Franken aus, „nimmt das Windfeld zu“, wie Mewes das formuliert. Bis zu 75 Stundenkilometer schnell wird die Luft in exponierten Lagen, sagt der Wettermann voraus. Auf Berggipfeln können es sogar bis zu 100 Stundenkilometer werden. „Das neue Jahr beginnt stürmisch“, bestätigt der Meteorologe. Das gelte aber zum Glück in Bayern noch nicht für Silvester, sondern erst für die Nacht zum 2. Januar.