Wetter an Pfingsten: So werden die Ferien in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz

Das Wetter in den Pfingstferien wird erstmal sonnig. −Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Wetter in den Pfingstferien in Bayern könnte großartig werden. „Frühsommerliche Temperaturen“ prognostiziert der Wetterberater Martin Schwienbacher vom Deutschen Wetterdienst (DWD) im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern für Niederbayern, Oberbayern und die Oberpfalz.









„Wir haben kurzfristig viel Sonne im ganzen Freistaat“, sagt Schwienbacher. Die Temperaturen in den Pfingstferien seien „durchschnittlich für diese Jahreszeit“. Niederschläge beschränken sich auf die Alpen, dort kann es gelegentlich zu Gewittern kommen. Doch in Passau, Ingolstadt, Regensburg und dem Rest Bayern scheint die Sonne.





Sonne, Sonne, Sonne





Am Samstag blieb es fast überall im Freistaat trocken - bei Temperaturen von bis zu 24 Grad. Am Pfingstsonntag wird es durchschnittlich sogar noch zwei Grad wärmer und auch der Pfingstmontag sollte sonnig bleiben. Bis zu 14 Stunden lang ist es dann hell, so Schwienbacher.



Am Dienstag ziehen ein paar Wolken auf, die Temperaturen gehen dementsprechend etwas zurück. Der Mittwoch ist ähnlich. Am Donnerstag und Freitag werden die wärmsten Tage der ersten Pfingstferien-Woche erwartet: Bis zu 30 Grad sind da dann möglich. Vor allem im Raum Regensburg soll es dann sehr warm werden, sagt der Wetterberater.





Erst am Wochenende mancherorts Gewitter





Erst zum kommenden Wochenende hin könnten dann wieder Niederschläge drohen, es können mancherorts Gewitter aufziehen, heißt es. Bis zu 25 Grad sollte das Thermometer dann aber auch noch erreichen.



Zu verdanken haben wir die frühsommerliche Wetterlage dem Hochdruckgebiet Vera, erklärt Schwienbacher. Vera sorgt dafür, dass in Passau, Regensburg und Ingolstadt nicht einmal morgens Nebel aufziehen sollte. Das Schauerrisik geht in diesen Regionen „praktisch gegen Null“.



Den weiteren Verlauf des Wetters in der zweiten Pfingstwoche will Schwienbacher noch nicht voraussagen - diese Prognosen würden zu weit in die Zukunft gehen, erklärt er.