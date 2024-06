Wetter am Samstagabend: Public Viewing im Freien sollte in der Region möglich sein

Bayern wird zweigeteilt sein an diesem Samstagabend, an dem die deutschen Fußballer im EM-Achtelfinale gegen Dänemark antreten. Im Norden des Freistaats drohen schwere Gewitter mit Hagel und starken Sturmböen. Im Süden und Osten aber sollte es trocken und warm bleiben.









Lesen Sie mehr zum Wetter auf unserer Sonderseite.



„Public Viewing in und um Passau, Regensburg und Ingolstadt sollte an diesem Samstag gut möglich sein“, fasst Wetterberater Martin Schwienbacher im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern zusammen. Dennoch warnt er für den Rest des Freistaats: Schwere Gewitter drohen dort.





Gewitter mit Hagel und Sturmböen in Nordbayern





Lokal könnten sich diese Gewitter in Nord- und West-Bayern mit großen Hagelkörner und Sturmböen von bis zu 120 Stundenkilometern zeigen. Starkregen wird örtlich auftreten mit Niederschlägen von bis zu 30 Millimetern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, sagt Schwienbacher voraus. In wenigen Stunden könnten es bis zu 60 Millimeter werden. „Irgendwo zwischen dem östlichen Frankreich und Sachsen werden diese Gewitter niedergehen“, prognostiziert Schwienbacher. Und sagt: „Wir werden morgen Früh einige Schadensmeldungen haben.“





Klarer Himmel auch am Abend in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz





In Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz sei das Gewitterrisiko unterdessen sehr gering. „Das kann man fast ausschließen“, sagt der Wetterberater. Hohe Temperaturen von über 30 Grad mit Spitzen von bis zu 35 Grad wie etwa in Passau erwarten uns an diesem Samstag, erklärt er.



Ist also Public Viewing in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz im Freien möglich bei diesem EM-Achtelfinalspiel? „Da spricht alles dafür“, sagt Schwienbacher. Er selbst werde aber wahrscheinlich nicht Fußball schauen, „nur wenn es wirklich besonders spannend wird“. Ansonsten will er auch an diesem Samstagabend die Wettermodelle im Blick behalten.