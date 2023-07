Wertgegenstände von Seniorin gestohlen: Polizei fahndet mit Fotos nach Betrüger

Dabei machte eine Überwachungskamera ein Foto des Mannes, das die Polizei am Freitag veröffentlichte. −Fotos: PP Niederbayern

Erst hat er einer 82-Jährigen nach einem Schockanruf am Montag Bargeld und Wertgegenstände gestohlen - wenig später hob er dann auch noch Geld mit ihrer EC-Karte in Landshut ab. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Betrüger.









Die Seniorin war am Montag auf die Masche der Betrüger hereingefallen und hatte so Geld und Wertsachen verloren, die ein Unbekannter am Montag um 14 Uhr vor ihrer Haustüre abholte. Darunter war laut Polizei auch die Bankkarte der Frau, mit der der Betrüger nur 30 Minuten später an einem Automaten einer Bankfiliale in der Niedermayerstraße Geld abhob.





Kameraufnahme veröffentlicht





Dabei machte eine Überwachungskamera Aufnahmen des Mannes, die die Polizei am Freitag veröffentlichte. Laut Polizei könnte es sich um den Mann handeln, der bei der Frau Zuhause war. Ähnlich wie die Personenbeschreibung des Abholers, ist auch der Mann am Automaten laut Polizei etwa 1,8 bis 1,85 Meter groß, schlank und trage kurze oder rasierte Haare. In der Bank trug er ein schwarzes Baseballcap der New York Yankees. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 0871/9252–0 entgegen.

− ajk