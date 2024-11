Wenn es was zu erben gibt, sich aber kein Erbe findet, ist der Staat am Zug. Etwa 2500 Erbschaften fielen dem Freistaat im vergangenen Jahr zu. Darunter sind nicht nur Geld, Schmuck und Gemälde, sondern auch Schulden – und in einigen Fällen sogar Immobilien in Norddeutschland.