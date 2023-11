Weniger Arbeitslose in Bayern im Oktober

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Oktober um 9121 auf 251 867 im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote nahm im Oktober um 0,1 Punkte auf 3,3 Prozent ab, wie die Regionaldirektion Bayern der Arbeitsagentur in Nürnberg am Donnerstag mitteilte.

Der Rückgang ist saisonbedingt erwartet worden. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Zahl der Arbeitslosen im Oktober um 19 431 höher. Die Arbeitslosenquote hatte im Vorjahr 3,1 Prozent betragen.

Die Arbeitslosigkeit war bereits im September leicht zurückgegangen, da für viele junge Menschen das Ausbildungs- und Studienjahr begonnen hatte. Stichtag für die aktuellen Zahlen ist der 12. Oktober.

