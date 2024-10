Weltmeister-Verabschiedung vor Holland-Spiel ohne Kroos

Vor dem Anpfiff des Nations-League-Spiels zwischen Deutschland und Holland werden in München die Weltmeister Neuer, Müller und Kroos sowie Ex-Kapitän Gündogan offiziell verabschiedet. Einer fehlt.

Toni Kroos wird bei der großen DFB-Verabschiedung verdienter Fußball-Nationalspieler vor der Nations-League-Partie gegen die Niederlande in München fehlen. In der Allianz Arena werden am Montag (20.45 Uhr/ZDF) nur die beiden Bayern-Stars Manuel Neuer (38) und Thomas Müller (35) sowie Ex-Kapitän Ilkay Gündogan (33) anwesend sein. Sie sollen vor den Nationalhymnen für ihre Erfolge, Leistungen und langjährigen Verdienste im Nationalteam geehrt werden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

„Auch Kroos wäre gerne persönlich in München dabei, steht aber am Montag im Rahmen des Trainings in seiner Nachwuchsakademie selbst mit Kindern auf dem Fußballplatz“, hieß es in der Mitteilung des Verbandes. Der 34-jährige Kroos hat auch nach seinem kompletten Karriereende als Fußballer seinen Lebensmittelpunkt mit der Familie in Madrid.

Nagelsmann erwartet „emotionalen“ Abend

Die drei 2014er-Weltmeister Neuer, Müller und Kroos sowie Gündogan waren nach der Heim-EM im Sommer als Nationalspieler zurückgetreten. Zusammen kommt das Quartett auf 451 Länderspiele für Deutschland. Verabschiedet werden in München am Montag außerdem mehrere langjährige Mitarbeiter im Team hinter der Nationalmannschaft.

„Das Gesamtpaket wird sicherlich sehr spannend und auch emotional“, sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann. Im Anschluss an das Spiel wird es im Stadion noch eine teaminterne Feier geben.

