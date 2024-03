Welpen unerlaubt nach Deutschland gebracht

Bei einer Kontrolle haben Bundespolizisten zwei Hundewelpen an einem Grenzübergang in Oberbayern entdeckt und anschließend an ein Tierheim übergeben. Ein 47 Jahre alter Mann wollte am Donnerstag mit den Hunden in einem Kleintransporter bei Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) nach Deutschland einreisen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Bei der Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass die Welpen zu jung für den Transport waren und zudem keine gültige Tollwutimpfung hatten.

Im Tierheim müssen sie nun für einige Wochen in Quarantäne, wie es hieß. Der 47-jährige Besitzer erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

