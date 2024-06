Weitere Gewitter mit Starkregen erwartet

In weiten Teilen Bayerns sind im Laufe des heutigen Freitags neuerliche Gewitter mit Starkregen zu erwarten. Ausgenommen ist nur Unterfranken, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Dabei sind nach Einschätzung der Meteorologen am Nachmittag und Abend Mengen von bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen, zudem sind Hagel und Sturmböen zu erwarten. Die Luft soll generell warm und sehr feucht sein, im Laufe des Tages soll eine Kaltfront aus dem Nordwesten etwa bis zur Donau vordringen. Für die Nacht zum Samstag erwartet der Wetterdienst dann eine Wetterberuhigung mit raschem Abklingen der Gewitter.

© dpa-infocom, dpa:240628-99-562927/3