Weitere Fliegerbombenfunde in Mühldorf am Inn erwartet

Bombenentschärfung

Nach den jüngsten Fliegerbombenentschärfungen rechnet das Landratsamt Mühldorf am Inn jederzeit mit weiteren Funden und sei auch auf großräumige Evakuierungen vorbereitet, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Anfang September wurden bei Sondierungsarbeiten am Rangierbahnhof innerhalb von einer Woche gleich zwei Fliegerbomben gefunden. «Das ist selbst für die Stadt Mühldorf, in der regelmäßig Sprengkörper entschärft werden müssen, eine Besonderheit», heißt es in der Mitteilung.

Die beiden Sprengkörper wurden noch Tag jeweiligen Tag des Fundes entschärft. Da sich im Sicherheitsradius von 150 Metern keine Wohnhäuser befanden, mussten keine Menschen evakuiert werden.

Nach Angaben des Landratsamtes seien 1945 mehr als 6000 Sprengbomben auf den Bahnhof und die obere Stadt gefallen. Unklar sei, wie viele der Sprengkörper damals detonierten. Die Bauarbeiten am Rangierbahnhof dauern laut der Behörde noch bis zum 16. Dezember an.

