Weiter Dauerregen: Hochwasser im Norden und Osten hält an

Nach Hochwasser und Überschwemmungen in Bayern ist auch am Donnerstag im Freistaat weiterhin mit Dauerregen zu rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, werden bis zum Mittag häufig Schauer und in den Mittelgebirgen allmählich abklingender Dauerregen erwartet.

In den letzten Tagen ließ der Regen im Norden und Osten Bayerns viele Flüsse ansteigen und führte an einigen Orten auch zu Überschwemmungen. Wie ein Sprecher des Hochwassernachrichtendienst (HND) des bayerischen Landesamtes für Umwelt am Donnerstag berichtete, wird derzeit an acht Stellen in Ober- und Unterfranken die Meldestufe 3 überschritten. Darunter sind beispielsweise bei Bad Kissingen die Fränkische Saale, bei Fürth am Berg die Steinach und bei Mainleus der Main. Bei Meldestufe 3 können einzelne bebaute Grundstücke, Keller und Straßen überflutet werden.

Der Sprecher des HND konnte am Morgen noch keine Entwarnung vor weiterem Hochwasser geben. Die Pegelstände würden weiter auf hohem Niveau bleiben, solange der Dauerregen anhalte.

© dpa-infocom, dpa:240104-99-487100/2