Weit über 100 Unfälle nach Wintereinbruch in der Region

Bei Tauberbischofsheim verunglückte auf glatter Straße ein mit vier jungen Leuten besetzter Mini, eine 20-Jährige starb. So dramatisch waren die schnee- und glättebedingten Unfälle in Nieder- und Oberbayern sowie der Oberpfalz nicht. Dafür waren es sehr viele: Über 100, resümiert die Polizei.









37 Unfälle aufgrund winterlicher Straßen vom Samstagabend bis Sonntagmorgen zählt man im Polizeipräsidium Niederbayern. „Aber dabei handelte es sich fast ausschließlich im Blechschäden, Verletzte gab es kaum,“ so ein Sprecher.



Lesen Sie auch: Winterreifen: Das gilt in Deutschland – Lohnen sich Ganzjahresreifen?





Schwerpunkte im Bayerischen Wald

Während der Schneefall im niederbayerischen Flachland erst am späten Samstagnachmittag einsetzte und für entsprechende Probleme auf den Straßen sorgte, hatte die Polizei im Bayerischen Wald schon seit dem frühen Morgen mit diversen Glätteunfällen zu tun. Gegen 7 Uhr, bei starkem Schneefall, verunglückte ein 37-Jähriger auf der B85 bei Saldenburg. Fast zeitgleich kam ein 67-jähriger in Spiegelau ins Rutschen und prallte gegen den Wagen eines 60-Jährigen, der dabei leicht verletzt wurde. 35.000 Euro Schaden dann die Bilanz eines Unfalls bei Sankt Oswald-Riedlhütte, als eine Frau in den Mittagsstunden gegen einen Baum rutschte. Um 15.30 Uhr schepperte es in Lichteneck, als ein 24-Jähriger auf schneebedeckter Fahrbahn zu schnell unterwegs war und mit einem anderen Auto kollidierte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Schaden ist vierstellig. Gegen 21.30 Uhr rutschte eine Fahranfängerin im Gemeindebereich Neuschönau auf schneebedeckter Fahrbahn in zwei Autos, die am Fahrbahnrand standen. Vermutlich auch der Unerfahrenheit bei Schneeglätte ist der Unfall gegen 3 Uhr nachts in Thurmannsbang geschuldet, als eine 19-Jährige ins Rutschen kam und gegen die Leitplanke prallte, aber unverletzt blieb.





Fahranfänger zu schnell auf Schnee unterwegs

Auch in Zwiesel erwischte der Schnee einen Fahranfänger kalt. Er verlor bei zu hohem Tempo die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte und prallte mit seinem Heck gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Drei Personen wurden leicht verletzt.



In Bodenmais (Landkreis Regen) erwischte es zwei Autofahrer, die auf schneeglatter Fahrbahn mit Sommerreifen unterwegs waren. Beide blieben unverletzt, verursachten aber an Autos, Zäunen und einem Verteilerkasten insgesamt rund 16.000 Euro Schaden. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang daraufhin, dass weit winterlichen Straßenverhältnissen Winterreifen vorgeschrieben sind, ansonsten droht ein Bußgeld.



Ein schwererer Unfall ereignete sich um 2 Uhr nachts in Saal an der Donau (Landkreis Kelheim). Eine Frau aus dem Landkreis Regensburg geriet ins Schleudern und prallte gegen den Wagen einer Pfaffenhofenerin. Hier gab es vier Verletzte, zwei davon schwer.





Polizei in der Oberpfalz gut beschäftigt





Auch in der Oberpfalz war die Polizei witterungsbedingt gut beschäftigt. Allein zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 3.30 Uhr, kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz zu insgesamt 27 glättebedingten Verkehrsstörungen und Unfällen. Bei vier Unfällen wurden Menschen verletzt, glücklicherweise aber nicht schwer. Die Wetterlage betraf nahezu die ganze Oberpfalz, heißt es im Polizeibericht. Schwerpunkte seien die Landkreise Neustadt a. d. Waldnaab, Neumarkt und Cham gewesen, wo zum Beispiel eine 23-Jährige auf der B85 kurz vor Untertraubenbach ins Schleudern geriet und in die Leitplanke prallte. Ihr Beifahrer wollte die Unfallstelle mit einem Warndreieck sichern, wurde dabei aber von einem anderen Wagen erfasst und verletzt. Er kam zusammen mit der 23-Jährigen ins Krankenhaus.





Fast 60 witterungsbedingte Einsätze im nördlichen Oberbayern

Von etwa 50 bis 60 witterungsbedingten Unfällen spricht man auch im Polizeipräsidium Oberbayern-Nord. Vielfach sei nicht angepasste Geschwindigkeit und falsche Bereifung der Grund gewesen. Etwa auf der A9, als gegen 20.15 Uhr ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt kurz vor Langenbruck auf Sommerreifen nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Mittelleitplanke kollidierte. Ein Münchner auf Sommerreifen blieb gegen Mitternacht auf einer Steigung kurz mach dem Dreieck Holledau hängen. Mehrere fehlgeschlagene Anfahrversuche führten dann auch zu technischen Problemen an seinem Wagen, so dass dieser letzten Endes abgeschleppt werden musste. An gleicher Stelle ereilte kurz darauf einen Polen das gleiche Schicksal, er kam nicht weiter und rutschte beim Anfahren in die Leitplanke. Auch er fuhr auf Sommerreifen.



Lesetipp: Winterreifen im ADAC-Test: Vier bekannte Marken vorn



Relativ entspannt blickt man hingegen beim Polizeipräsidium Oberbayern-Süd (Rosenheim) auf die vergangene Nacht zurück. Hier habe es keine Auffälligkeiten beziehungsweise wetterbedingte Häufung von Unfällen gegeben.



Von einem kuriosen Unfall, frei nach dem Motto „Mehr Glück als Verstand“, berichtet allerdings noch die Polizei in Salzburg. Auf der Tauernautobahn ist ein mit vier jungen Leuten besetzter Wagen auf einen Schneepflug aufgefahren. Der 19-jährige Fahrer war gegen 5 Uhr früh am Steuer eingeschlafen. Sein Alkotest ergab 1,72 Promille.