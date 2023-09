Weißwurstdieb bedroht mehrere Menschen: Haftbefehl erlassen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Erst aß er Weißwürste, ohne zu bezahlen, dann wurde er ausfallend: Ein Mann ist am Münchner Hauptbahnhof nach Beleidigungen und Drohungen gegen eine Verkäuferin und eine Polizeistreife verhaftet worden. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.

Der 33-Jährige hat am Mittwoch in einer Kantine in vier Weißwürste gebissen und wollte diese nach Aufforderung einer Mitarbeiterin nicht bezahlen. Daraufhin beleidigte und bedrohte er die 66-jährige Frau und versuchte, abzuhauen.

Alarmierte Beamte beleidigte und bedrohte er ebenfalls und versuchte, einem 30 Jahre alten Polizisten später auf der Wache Waffe und Schlagstock abzunehmen. Die Einsatzkräfte brachten den Mann in eine Zelle, wo er mit dem Kopf gegen die Zellentür schlug. Der Mann musste daraufhin mit einer Platzwunde im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen den 33-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen, wie die Bundespolizei mitteilte. Er sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen Diebstahl, Beleidigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung sowie Widerstand und Angriff auf Polizeibeamte ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:230928-99-366390/2