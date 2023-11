Weißes Wochenende in vielen Teilen Bayerns möglich

Am Wochenende öffnen vielerorts in Bayern Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Das Wetter präsentiert sich dazu passend winterlich - bis auf wenige Ausnahmen.

Pünktlich zum Start vieler Weihnachtsmärkte in Bayern ist in weiten Teilen des Freistaats Schneefall möglich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete für Samstag verbreitet mit Schneeschauern, in den Alpen auch mit größeren Mengen.

Während in Mittelgebirgen und im Alpenvorland bis zu 10 Zentimeter Neuschnee möglich seien, erwarteten die Meteorologen in höheren Lagen der Alpen bis zu 40 Zentimeter - in Einzelfällen sogar bis zu 50 Zentimeter. Nur in tiefen Lagen Bayerns müsse man sich auf Schneeregen oder Regen einstellen.

Wer den Neuschnee genießen will, sollte sich aber warm anziehen. Bei Temperaturen zwischen minus 1 bis höchstens plus 5 Grad sei mit frischem, in Böen auch starkem Wind zu rechnen, teilte der DWD mit. In der Nacht zu Sonntag sei zudem verbreitet Frost und Glätte möglich. Für Sonntag und Montag gingen die Meteorologen von ähnlichem Wetter mit weiteren Schneefällen in Bayern aus.

