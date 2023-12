Weiße Weihnacht ist für viele das Idealbild: Im warmen Haus wird mit der Familie gefeiert, während draußen eine kalte, aber deswegen nicht weniger besinnliche Schneedecke liegt. Der Trend zeigt ohnehin: Schnee über die Weihnachtsfeiertage ist schon immer eher die Ausnahme als die Regel. Ist das auch in diesem Jahr so? Und wie ist die Situation in den Skigebieten der Region?