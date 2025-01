Die CSU sieht in der Berliner Politik der zurückliegenden Jahre zahlreiche, aus ihrer Sicht zum Teil gezielte Benachteiligungen Bayerns. Nach der Bundestagswahl will sie – als Teil der neuen Bundesregierung – dafür sorgen, dass diese Agenda, sozusagen einer weiß-blauen Ergänzung des gemeinsamen Unionswahlprogramms mit der CDU, verabschiedet wird. Der Mediengruppe Bayern liegen Auszüge aus dem Entwurf vorab vor. So beharrt die CSU weiter auf einer Reform des Länderfinanzausgleichs.