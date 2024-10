Weinlese in Franken fast beendet

Fränkische Weinberge - Die Weinlese in Franken neigt sich dem Ende. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Für die Winzerinnen und Winzer in Franken ist die arbeitsintensive Erntezeit bald vorbei. Sie ziehen eine erste Erntebilanz.

Die Weinlese in Franken ist fast beendet. Am Donnerstag (9.00 Uhr) stellt die Weinbranche ihre ersten Eindrücke von der diesjährigen Ernte in Würzburg vor. Wie jedes Jahr präsentieren der Fränkische Weinbauverband, der Weinbauring Franken und die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) erste Zahlen zur Erntebilanz.

Franken ist mit 98 Prozent der rund 6.300 Hektar Anbaufläche das wichtigste Weinanbaugebiet in Bayern. Insgesamt werden jährlich etwa 400.000 Hektoliter Wein zwischen Aschaffenburg und Bamberg erzeugt.

© dpa-infocom, dpa:241010-930-256346/1