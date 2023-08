Weil er keine Fahrkarte hatte: Mann würgt Zugbegleiter

S-Bahn - Eine S-Bahn steht mit geöffneten Türen an einem Bahnsteig. - Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Ein Mann hat in Schwaben einen Zugbegleiter angegriffen und gewürgt. Der Schaffner hatte den 32-jährigen Reisenden am Dienstag auf der Fahrt von München ohne Fahrkarte erwischt und ihm mitgeteilt, er müsse am nächsten Halt in Augsburg aussteigen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, würgte der Mann den Zugbegleiter daraufhin mit beiden Händen. Eine mitreisende Polizistin half dem Bahnmitarbeiter, der Atemnot und leichte Kratzer am Hals erlitt. Gegen den 32 Jahre alten Mann wird wegen Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen ermittelt.

