Weil das Schnitzel nicht schmeckte: Mann (44) greift Polizisten mit Reizgas an

Weil das Schnitzel nicht so schmeckte wie er sich das vorgestellt hat, hat ein Mann in einem Imbiss in Schongau andere Gäste und schließlich auch die Polizei angegriffen.

Weil ihm sein Schnitzel mit Pommes nicht schmeckte, hat ein 44-Jähriger aus Schongau (Landkreis Weilheim-Schongau) am Mittwoch in einem Imbiss in Schongau zum Reizgas gegriffen. Er randalierte und griff andere Gäste sowie die herbeigerufenen Polizisten an. Die Polizei brachte den Angreifer schließlich in eine Klinik.









Die zur Hilfe geholten Polizisten kamen bei der Festnahme des Mannes mit dem Reizgas in Verbindung und erlitten Reizungen der Schleimhäute und der Atemwege. Sie brachten den Angreifer zu Boden und fesselten ihn mit Handschellen. Dabei wurde er leicht verletzt - er zog sich Schürfwunden im Gesicht zu.





Motiv: Ein Schnitzel mit Pommes





Weil der Mann als Motiv das nicht schmeckende Schnitzel mit Pommes angab, gehen die Beamten davon aus, dass eine psychische Erkrankung vorliegt. Sie brachten den Angreifer in eine psychiatrische Klinik. Dennoch erwarten den 44-Jährigen Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung, des tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

