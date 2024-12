Weihnachtsfreude: Esel finden Zuhause auf Gut Aiderbichl

Was im Herbst mit einer Eselrettung in Italien begann, endete nun auf Gut Aiderbichl: Zwölf Hengste haben auf einem Gut-Aiderbichl-Hof im niedersächsischen Scholen ein Zuhause gefunden. Zwei Stuten fanden in Henndorf bei Salzburg eine neue Heimat – und haben das Gut sogar mit Nachwuchs beschenkt. Eselbaby Sunny hat hier das Licht der Welt erblickt.









Es klingt nach einem glücklichen Ende für die Tiere, die in einem verwahrlosten Zustand waren: Abgemagert, fast ohne Fell und mit verwachsenen Hufen – so standen die Esel inmitten ihres eigenen Kots und Drecks, heißt es in einer Mitteilung. „Dass die Esel nach Gut Aiderbichl kommen müssen, war uns sofort klar“, sagt Geschäftsführer Dieter Ehrengruber.



Mit der Rettung allein war es nicht getan. Die Hufe waren so verwachsen, dass ihre Beine grotesk deformiert waren – ein Martyrium bei jedem Schritt. Auf dem Gut kümmerten sich Experten um die Hufe. „Ohne die Unterstützung unserer Förderer wäre all das nicht möglich gewesen! Für mich und das gesamte Gut Aiderbichl Team ist es ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk, diesen Eseln ein schmerzfreies Leben zu ermöglichen“, sagt Ehrengruber.

− mgb