Weidel: AfD-Ergebnisse Zeichen für Unzufriedenheit mit Ampel

Alice Weidel - AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel spricht bei einer Wahlkampf-Schlussveranstaltung. - Foto: Helmut Fricke/dpa

Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel hat sich hocherfreut über das Abschneiden ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen gezeigt. Weidel sprach am Sonntagabend in der ARD von Rekordergebnissen in beiden Bundesländern. «Unsere Politik gibt uns Recht», sagte Weidel. Sie wertete die Stärke ihrer Partei auch als Zeichen für die Unzufriedenheit der Menschen mit der «Verbotspolitik» der Bundesregierung. Mit Blick auf den Bund sprach sie von einer realistischen Chance auf eine Regierungsbeteiligung 2025.

