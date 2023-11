Weggeworfene Zigarette löst Kellerbrand aus

Feuerwehr - Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Eine weggeworfene Zigarette hat in München einen Kellerbrand ausgelöst, bei dem zwei Menschen verletzt worden sind. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, rauchte am Dienstag ein Anwohner im Keller eines Wohnhauses und warf anschließend die noch glimmende Zigarette weg. Sie entzündete mehrere Kartonagen und beschädigte Stromkabel. Der Mann und eine weitere Anwohnerin wurden durch den entstandenen Rauch leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Das Kellerabteil brannte nach Angaben der Feuerwehr vollständig aus. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Euro.

© dpa-infocom, dpa:231108-99-869170/2