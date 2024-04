Wegen Waldbrandgefahr: Beobachtungsflüge in Niederbayern

Wegen erhöhter Waldbrandgefahr hat die Regierung von Niederbayern für Dienstag und Mittwoch Luftbeobachtungsflüge im Osten des Regierungsbezirks angeordnet. Grund seien die erwarteten sommerlichen Temperaturen in den nächsten Tagen, teilte die Bezirksregierung am Montag in Landshut mit.

Den Angaben zufolge werden ehrenamtliche Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern jeweils nachmittags von den Stützpunkten Arnbruck (Landkreis Regen), Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn), Vilshofen (Landkreis Passau) und Wallmühle (Landkreis Straubing-Bogen) starten. Außerdem appellierte die Regierung an die Bevölkerung, in Wäldern und deren naher Umgebung auf keinen Fall mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen.

