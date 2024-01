Wegen Vogelgrippe müssen knapp 20.000 Tiere getötet werden

Wegen eines Ausbruchs der Geflügelpest müssen in Schwaben fast 20.000 Tiere eines Betriebes getötet werden. Wie das Landratsamt in Dillingen an der Donau am Dienstag berichtete, wurde das hochpathogene Vogelgrippe-Virus auf dem Hof im westlichen Landkreis nachgewiesen. Die in der EU vorgesehenen Maßnahmen seien unmittelbar eingeleitet worden.

Insbesondere wurde vom Veterinäramt angeordnet, dass der gesamte Nutz- und Hausgeflügelbestand des Betriebes getötet werden muss. Der Betrieb wurde gesperrt und außen herum eine Schutzzone festgelegt.

