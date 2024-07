Wegen Unwetterwarnungen: Schlossfestspiele Regensburg am Freitagabend abgesagt

Im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen ist am Freitagabend der Auftakt zu den 20. Thurn und Taxis Schlossfestspielen in Regensburg. Regen und Gewitterwarnungen sorgten für eine sehr kurzfristige Absage.









Mehr rund ums Wetter und aktuelle Unwetterwarnungen finden Sie auf unserer Sonderseite



Die Schlossfestspiele in Regensburg sollten am Freitag um 20.30 Uhr eigentlich mit der Aufführung der Oper Carmen starten. Um 18 Uhr sah es auch noch danach aus – viele Gäste fanden sich au dem Gelände ein und auch die Sonne strahlte noch.



Doch danach verdunkelte sich der Abendhimmel schnell. Zudem gab der Deutsche Wetterdienst Unwetterwarnungen heraus: Demnach drohen starke Gewitter. Lokal seien auch Starkregen und Sturmböen möglich.





Veranstaltungsabsage zehn Minuten vor der Premiere





Die Absage der Auftaktveranstaltung kam dann erst zehn Minuten vor der für 20.30 Uhr geplanten Premiere mit der Oper Carmen. Die Gäste standen da schon im Eingangsbereich zum Innenhof, als die Durchsage kam.



Für Samstag 20.30 Uhr wäre erneut die Carmen-Oper angesagt, aber auch da soll es wieder Regen geben. Für Sonntag 10.30 Uhr ist das Janosch-Kindermusical „Oh, wie schön ist Panama“ geplant.





Erst am vergangenen Wochenende ging eine Kulturveranstaltung baden





Erst am vergangenen Wochenende hatte mit dem Bayerischen Jazzweekend eine Regensburger Kulturveranstaltung kein Glück mit dem Wetter: In die Lust auf Jazz platzte am Samstag ein Wolkenbruch. Wetterbedingt wurden am späten Samstag alle Konzerte im Freien abgesagt. Aber: Zumindest in Sälen, Durchgängen und unter Gewölben erlebten die Besucher mitreißende Konzerte.