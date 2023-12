Wegen Steuerhinterziehung Gesuchter auf Mallorca gefasst

Die spanische Polizei hat einen Unternehmer aus Deutschland festgenommen, der von der Justiz in München wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe gesucht worden sei. Die Polizei bestätigte am Samstag auf Anfrage entsprechende Berichte der lokalen Zeitungen „Última Hora“, „Mallorca Magazin“ und „Mallorca Zeitung“. Die deutsche Justiz werfe dem Mann vor, bei Geschäften mit Hygieneartikeln während der Corona-Pandemie insgesamt 21 Millionen Euro Mehrwertsteuer nicht abgeführt zu haben.

Deutsche Fahnder hätten ihn auf Mallorca aufgespürt, und die spanische Polizei habe ihn dann am Donnerstag im Osten der Insel in dem Dorf Sant Llorenç festgenommen, wo er sich bemüht habe, unauffällig zu leben. Der Mann habe sich aus Deutschland abgesetzt, als Steuerfahnder begannen, sich für ihn zu interessieren.

Kurz nach der Festnahme habe der Deutsche über Unwohlsein geklagt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Medienberichten zufolge soll der Verdächtige in Mallorca bereits einen Rechtsanwalt engagiert haben, um eine Auslieferung an Deutschland zu verhindern. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

