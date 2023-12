Wegen Neuschnees: Erhebliche Lawinengefahr in den bayerischen Alpen

Der Lawinenwarndienst Bayern meldet am Samstagabend: Es herrscht eine erhebliche Lawinengefahr im bayerischen Alpenraum. Das Hauptproblem sei der Neuschnee.









Wintersportler sollten derzeit besonders Acht geben: In den bayerischen Alpen ist die Gefahr vor Lawinen groß. „Das Hauptproblem ist der Neuschnee, der sich insbesondere mit Sonneneinstrahlung aus dem felsigen Steilgelände als Lockerschneelawine von selbst löst oder durch den einzelnen Wintersportler als Schneebrettlawine ausgelöst werden kann“, erklärt der Lawinenwarndienst Bayern. Gefahrenstellen finden sich insbesondere an Steilhängen und besonders oberhalb von 1600 Metern. Große Einsinktiefen weisen auf die Gefahr hin. Die Lawinen können teilweise groß werden.



In mittleren Lagen kann es auch „zur Selbstauslösung von Gleitschneelawinen kommen“. Diese seien an steilen Wiesenhängen und in Waldschneisen möglich. Gleitschneerisse weisen hier auf die Gefahr hin.





Warum der viele Neuschnee, eine solche Gefahr birgt, erklärt der Lawinenwarndienst Bayern wie folgt:





50 bis 70 cm Neuschnee liegen meist locker auf einer gut gesetzten Altschneedecke. Durch Wind ist der Schnee in Gipfellagen der östlichen Regionen und der Vorberge teils brettartig gebunden. Mit Sonneneinstrahlung setzt und bindet sich der Neuschnee auch südseitig zunehmend.



Die Verbindung des Neuschnees zum Altschnee ist in höheren Lagen teilweise aber ungenügend. Insbesondere dort, wo ein dünner Harschdeckel eingeschneit wurde. Außerdem finden sich örtlich störanfällige Zwischenschichten innerhalb des Neuschneepakets – in den Hochlagen auch bodennahe Schwachschichten aus kantigen Kristallen. In mittleren Lagen ist die Schneedeckenbasis oft nass. Gleitbewegungen sind die Folge.





Schneehöhe überdurchschnittlich





Insgesamt ist die Schneehöhe für die Jahreszeit in allen Höhenlagen deutlich überdurchschnittlich, so der Lawinenwarndienst und gibt eine Tendenz für die nächsten Tage ab: Der Neuschnee wird sich setzen und stabilisieren. Ab Sonntagabend entsteht frischer Triebschnee.



Die Lawinenwarnung vom Samstag betrifft folgende Gebiete: Allgäuer Vorberge, Allgäuer Hauptkamm, Ammergauer Alpen, Werdenfelser Alpen, Bayerische Voralpen West, Bayerische Voralpen Mitte, Bayerische Voralpen Ost, Chiemgauer Alpen West, Berchtesgadener Alpen, Chiemgauer Alpen Ost.

