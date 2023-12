Wegen Glätte vereinzelt Unfälle auf Straßen in Bayern

Am Freitag und in der Nacht auf Samstag ist es in Bayern nur vereinzelt zu Unfällen wegen Glätte und Schnee gekommen. Größtenteils aber blieb es auf den Straßen im Freistaat ruhig, teilten Sprecher der Polizeipräsidien mit.

Im unterfränkischen Landkreis Haßberge ereigneten sich wegen Glätte zwei Unfälle mit einem Gesamtschaden von 40.000 Euro. Erst kam der Fahrer eines Sportwagens den Angaben zufolge bei Hofheim von der Straße ab und krachte gegen eine Sandsteinmauer. Eine halbe Stunde später drehte sich bei Ebern ein Auto mehrfach auf der Straße und rutschte dann in den Straßengraben.

Eine Frau wurde am Freitag leicht verletzt, als sie Polizeiangaben zufolge die Straßengegebenheiten in Oberstreu (Landkreis Rhön-Grabfeld) unterschätzte und mit dem Auto ins Schleudern geriet. Es prallte gegen eine Leitplanke.

In Weißenstadt in Oberfranken prallte der Wagen eines 36-Jährigen am Freitag gegen einen Baum, nachdem er aufgrund der schneeglatten Straße zum Rutschen gekommen war. Der Mann verletzte sich leicht an der Hand und es entstand ein Schaden von rund 15 000 Euro, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

