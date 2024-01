Wegen GDL-Streik: Bahnverkehr bleibt auch am Freitag stark beeinträchtigt

Wegen des Streiks sitzen viele Bahnfahrende an den Bahnhöfen fest. − Symbolbild: Julian Stratenschulte, dpa

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat auch am Freitagmorgen für starke Beeinträchtigungen in Bayern gesorgt. Zwar soll der Streik am Freitagabend enden, die Bahn rechnet aber erst ab Samstag wieder mit einem reibungslosen Ablauf.









Der Notfahrplan mit einem stark ausgedünnten Angebot gelte weiter, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitagmorgen mit. Im Fernverkehr fahren demnach rund 20 Prozent der Züge. Auch im Nahverkehr gebe es ein deutlich verringertes Angebot. Die Bahn bat alle Reisenden, sich vorab über Zugverbindungen und Ausfälle zu informieren.



Das könnte Sie auch interessieren: Schichtarbeit, wenig Lohn: Haben Bahnfahrer Verständnis für die Lokführerstreiks?



Auch nach dem Ende des Streiks am Freitagabend wird der Fern- und Regionalverkehr den Angaben zufolge zunächst nach dem Notfahrplan verkehren. In einzelnen Regionen könnten im Nah- und S-Bahnverkehr bereits unmittelbar nach Streikende wieder mehr Züge fahren, teilte die Sprecherin mit.









Für Samstagmorgen bereite sich die Bahn auf einen reibungslosen Betriebsstart vor. „Wir wollen dann wieder zu unserem normalen Angebot zurückkehren“, sagte die Sprecherin. Dennoch könne es zu einzelnen Abweichungen kommen.





Forderung: Verringerung der Wochenarbeitszeit





Der Ausstand dauert bis Freitag, 18 Uhr. Nach einer Urabstimmung unter den Gewerkschaftsmitgliedern kann die GDL immer wieder zu langen, bei Bedarf auch unbefristeten Streiks aufrufen. GDL-Chef Claus Weselsky hatte aber angekündigt, dass die Streiks jeweils maximal fünf Tage dauern sollen. Im Kern geht es in dem Tarifkonflikt um die Forderung der Gewerkschaft nach einer Verringerung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohn.



Hingegen wird die Lokführergewerkschaft GDL den laufenden Streik beim Eisenbahnunternehmen Transdev an diesem Freitag vorzeitig um 12 Uhr beenden. Die Verhandlungen sollen wieder aufgenommen werden, teilten das Unternehmen und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Freitagmorgen mit. Bei der Bahn ist ein vorzeitiges Ende derzeit nicht absehbar.

-dpa