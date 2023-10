Wegen Fußverletzung: Rauschgift-Trio fliegt auf

Cannabis - Eine Cannabispflanze blüht. - Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Weil sich einer von ihnen am Fuß verletzt hatte und Hilfe holen musste, sind in Hilpoltstein (Landkreis Roth) drei Rauschgifthändler aufgeflogen. Das Trio im Alter von 33 und 34 Jahren habe den Rettungsdienst gerufen, nach dem es zu der Verletzung gekommen war, teilte die Polizei am Freitag mit. Als die Polizeibeamten gemeinsam mit dem Rettungsdienst eintrafen bemerkten sie, dass die Männer Gärtnerkluft trugen und stark nach Cannabis rochen.

In der Nähe fand die Polizei schließlich mehrere Tüten frisch geernteter Cannabispflanzen und die dazugehörige Plantage. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein, die dann zu fünf weiteren Plantagen führten. Insgesamt seien 75 Kilogramm Cannabispflanzen sichergestellt worden.

© dpa-infocom, dpa:231006-99-466616/2