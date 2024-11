Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart in Bayern

Wetter in Unterfranken - In Teilen Bayerns werden weniger Wolken und mehr Sonnenschein erwartet. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst müssen sich die Menschen im Freistaat auf einen Wechsel aus Regen und Sonne einstellen – und mancherorts auf Glättegefahr.

Zum Wochenstart sollen sich Regen und Sonnenschein in Teilen Bayerns abwechseln. Nach anfänglichem Regen in Süd- und Ostbayern können sich die Menschen heute auf mehr Sonne von Südwesten her einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im höheren Bergland sei jedoch teils mit Sturmböen zu rechnen. Maximal 7 bis 16 Grad warm soll es werden.

In der Nacht zum Montag wird es laut den Wetterexperten teilweise bewölkt, in Teilen Südbayerns sowie der Oberpfalz glatt. Tagsüber erwartet der DWD zunächst überwiegend heiteres Wetter bei maximal 8 bis 15 Grad. Am Nachmittag soll es aber in Franken regnen.

In der Nacht zum Dienstag soll von Nordwest nach Südost leichter Regen ziehen. In Tälern des Bayerischen Waldes könnte demnach ein Glätterisiko bestehen. Am Nachmittag erwartet der Wetterdienst nur an den östlichen Alpen etwas Regen und von Westen her öfter Sonne. Die Temperaturen sollen 6 bis 11 Grad erreichen.

In der Nacht zum Mittwoch rechnet der DWD mit etwas Regen in Nordbayern. Tagsüber sind demnach maximal 6 bis 11 Grad zu erwarten. In Franken soll es zeitweise regnen, im Süden häufig die Sonne scheinen.

© dpa-infocom, dpa:241124-930-297998/1