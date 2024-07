Wechselhaftes Wetter: Nach dem Regen folgt die Sonne

In Bayern wird es nach den vergangenen Regenfällen wieder sonniger - und auch sommerliche Temperaturen erwartet die Menschen zum Wochenbeginn.

Nach einer kleinen Pause wegen Regens kehrt die Sonne nach Bayern zurück. Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge soll es am Sonntag anfangs von der Oberpfalz bis Schwaben und im Südosten Bayerns noch oft regnen. Gebietsweise seien tagsüber 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter möglich. Im Tagesverlauf werden die Schauer jedoch schwächer und ziehen am Abend ab. In Franken wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchstwerte reichen laut DWD von 17 Grad in Schwaben bis 22 Grad in Unterfranken.

Sonnenschein in Bayern - sommerliche Temperaturen bis zu 27 Grad

In der Nacht zum Montag wird es stark bewölkt, nur im Nordwesten lockert es auf. Im Südosten sind den Meteorologinnen und Meteorologen zufolge noch letzte Tropfen möglich. Am Montag gibt es dann mehr Sonne als Wolken. Am Morgen seien vor allem in der Oberpfalz und Südbayern stellenweise noch Nebel mit Sichtweiten auch unter 150 Metern möglich. Die Höchstwerte reichen von 22 Grad im Allgäu bis zu sommerlichen 27 Grad an Main und Donau.

