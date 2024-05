Wechselhaftes Wetter in Bayern

Es wird am Montag ab dem Nachmittag Regen und Gewitter in Bayern geben. Ansonsten soll es recht sonnig werden mit Temperaturen von bis zu 19 Grad im Allgäu und 26 Grad am unteren Main, prognostizierte der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen.

Am Dienstag wird sich die Sonne häufig durchsetzen. Die Höchstwerte sollen zwischen 21 und 28 Grad liegen. Es gebe mäßigen, in Ostbayern stark böigen Wind. Lediglich an den Alpen solle es wolkiger werden, aber mit geringem Schauerrisiko.

Am Mittwoch werde es zunehmend bewölkt, gebietsweise erwarten die Meteorologen schauerartigen Regen sowie einzelne Gewitter. Es soll laut DWD maximal 19 bis 26 Grad warm werden. Am Donnerstag werde es wechselnd bis stark bewölkt.

