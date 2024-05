Wasserwacht wegen des Dauerregens in Alarmbereitschaft

Die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) ist aufgrund des vorhergesagten Dauerregens in erhöhter Alarmbereitschaft. Für die Wasserrettungszüge in Schwaben, Oberbayern, Mittel- und Oberfranken bestehe die erhöhte Alarmstufe 2, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Für Unterfranken, Niederbayern und die Oberpfalz gelte noch die niedrigere Alarmstufe 1. Der BRK-Lagedienst beobachte die Situation und stehe mit den Katastrophenschutz-Gruppen der Kommunen im Austausch.

Ein BRK-Sprecher riet Bürgerinnen und Bürgern, sich auf ein mögliches Hochwasser vorzubereiten. Dazu gehöre, zu überlegen, wo Menschen und Tiere in Sicherheit gebracht werden müssten und sich gegebenenfalls mit Nachbarn abzusprechen. Gefährdete Kellerräume könnten vorsorglich geräumt oder zum Beispiel mit Sandsäcken geschützt werden. Auch mit Lebensmitteln, Trinkwasser und einer Taschenlampe könnten sich die Menschen vorbereiten.

