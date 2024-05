Wasserwacht erhöht Alarmstufe: Rund 82.500 aktive Mitglieder in Bayern einsatzbereit

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen in wechselnder Intensität. Die Wasserwacht in Bayern erhöht daher für weite Teile des Freistaats die Alarmstufe auf 1.



Aufgrund der prognostizierten Pegelstände im Südwesten Bayerns erhöht die Wasserwacht Bayern ab Freitagabend (20 Uhr) die Alarmstufe für die Wasserrettungszüge Schwaben, Oberbayern und Ober-/Mittelfranken von Alarmstufe 1 auf Alarmstufe 2. Die Wasserrettungszüge Niederbayern/Oberpfalz und Unterfranken bleiben weiterhin auf Alarmstufe 1.



Die Wasserwacht Bayern ist grundsätzlich immer einsatzbereit, hit es in einer Pressemeldung. Die ausgerufene Alarmstufe sei demnach als Voralarm zu verstehen und diene der besseren Vorbereitung der Einsatzkräfte auf möglicherweise länger andauernde Einsätze und einer noch schnelleren Einsatzbereitschaft.



In der Alarmstufe 2 stehen ab 20 Uhr über 90 Einsatzkräfte bereit. Weitere 60 Einsatzkräfte der Wasserwacht stehen in der Alarmstufe 1 bereit. Insgesamt sind somit 150 Einsatzkräfte der Wasserwacht Bayern (inkl. Boots- und Tauchtrupps) in erhöhter Alarmbereitschaft. Die Wasserrettungszüge der Wasserwacht Bayern können in dreifacher Redundanz besetzt werden. Weitere rund 82.500 aktive Mitglieder der Wasserwacht Bayern sind stets einsatzbereit.



Das Bayerische Rote Kreuz beobachtet mit seinem Lagedienst Bayern, besetzt mit Experten von Bereitschaften, Bergwacht und Wasserwacht, die Lageentwicklung engmaschig und unterstützt die Führungsgruppen Katastrophenschutz in den Landkreisen mit Fachberatern.

