Wasserstand der Donau sinkt über Nacht peu à peu

Das Hochwasser der Donau fließt langsam ab - lediglich in Passau ist es noch sehr hoch.

Das Hochwasser der Donau in der Drei-Flüsse-Stadt Passau geht langsam zurück. Am Montagmorgen registrierte der Hochwassernachrichtendienst (HND) Bayern am Messpunkt Ilzstadt/Donau 7,64 Meter, wie die Experten online veröffentlichten. Am späten Sonntagabend waren noch 7,89 Meter gemessen worden. Am vergangenen Dienstag waren es in der Spitze 9,72 Meter, normal wären etwa 5,50 Meter.

Die Prognosen sagen allerdings für die Nacht auf Dienstag einen erneuten Wasseranstieg voraus wegen viel Regens am Alpenrand. Daher sind nach Angaben der Stadt einzelne Bereiche, die aktuell frei von Wasser sind, noch nicht für den Verkehr freigegeben werden.

In Regensburg, wo die Wasserhöhe am Messpunkt Eiserne Brücke Ende Mai noch bei etwa 2,70 Metern lag, waren es am Montagmorgen mit 4,15 Metern deutlich mehr - Tendenz zunächst stagnierend. Am 5. Juni waren an dem Pegel noch 6,17 Metern gemessen worden.

