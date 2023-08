Nach dem Hochwasser: So wüteten die Wassermassen in Bayern und Österreich

Die Rauriser Ache hat im Pinzgau im Salzburger Land Straßen weggerissen. Bei Kolm Salgurn sind noch 50 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. −Foto: WLV/Gebhard Neumayr

Der Dauerregen der vergangenen Tage hat für Überschwemmungen in Bayern und vor allem auch in Österreich gesorgt. Nun sinken die Pegel wieder. In Österreich treten große Schäden zutage. Bayern kommt glimpflich davon.









Harald Huemer ist seit 20 Jahren beim Hydrographischen Dienst im Bundesland Salzburg tätig. Eine solche Wetterlage aber, die Grund für die massiven Hochwasser in Österreich, vor allem in Salzburg und Tirol, war, habe er noch nie erlebt. Es seien durch den Dauerregen „beachtliche Pegelstände“ gewesen, die am Montag registriert wurden, sagt Huemer. So habe es in Mittersill und Bad Hofgastein ein Hochwasser gegeben, das statistisch gesehen nur alle 30 Jahre auftritt. am Dienstag sanken die Pegel wieder und brachten teils enorme Schäden zutage. Auch in Bayern entspannte sich die Lage.



„Wir haben selten die Kombination aus starken Regenfällen im Oberpinzgau und zeitgleich in den südlichen Bereichen des Pongau“, erklärt Huemer, Leiter des Hydrographischen Dienstes, die Wetterlage im Salzburger Land in einer Pressemitteilung. Das lasse auch alle anderen nachführenden Gewässerabschnitte der Salzach dementsprechend schnell anschwellen. Es habe eine für ihn noch nie dagewesene Anströmung aus Süden gegeben, üblich seien Nord-West-Strömungen. „Das habe ich in dieser Form, und ich bin nun schon zwei Jahrzehnte dabei, noch nicht erlebt“, betont Huemer.





Hunderte Meter an Straßen weggerissen





Die Folge waren Wassermassen, die besonders das Gasteiner- sowie Großarltal im Pongau trafen und zu großflächigen Überflutungen führten. Zeitversetzt kam es dann auch an der Salzach in St. Johann und Bischofshofen zu massivem Hochwasser.



Gewütet hat es ebenso in Rauris im Pinzgau. „Es gibt teilweise massive Verwerfungen der Rauriser Ache, es sieht aus wie eine Mondlandschaft“, sagt Gebhard Neumayr von der Wildbach- und Lawinenverbauung Pinzgau, der am Dienstag mit einem Hubschrauber die Region überflog und sich so einen Überblick verschaffte. Es seien Hunderte Meter an Straßen weggerissen worden. „Die Straße bei Kolm Salgurn muss komplett neu gemacht werden, dort ist alles zerstört.“ In dem Gebiet seien noch 50 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten, die notfalls ausgeflogen werden müssten.





Keine Verletzten beim Hochwasser





In Tirol wurden am Dienstag die Zivilschutzwarnungen für zwei Regionen aufgehoben. Fast alle Gemeinden im Ötztal waren per Auto wieder erreichbar, allerdings noch nicht der Hauptort Sölden am Ende des Tals.



Verletzt worden war bei dem Hochwasser niemand. Teils hatten die Pegel einen Stand wie seit Jahrzehnten nicht mehr, Felder wurden überschwemmt, im Zillertal führte der Ziller gewaltige Wassermengen. Die Brennerbahnstrecke war wegen eines Murenabganges zwischen Innsbruck und Brenner nicht befahrbar.



Die Hochwasserlage in Bayern beruhigt sich indes. So blieb der Donaupegel in Passau einen Meter unter der Prognose vom Montag. In Wasserburg am Inn wurden die Vorkehrungen für den Hochwasserschutz in der Altstadt am Dienstag zurückgefahren.

− mgb/dpa