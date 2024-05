Wassermassen in Kastl: Autos werden durch Oberpfälzer Ort geschwemmt

Nach starkem Regen haben Wassermassen in der Oberpfälzer Gemeinde Kastl (Landkreis Amberg-Sulzbach) Autos über die Straßen treiben lassen und Menschen in ihren Häusern eingeschlossen. − Foto: vifogra

Nach starkem Regen haben Wassermassen in der Oberpfälzer Gemeinde Kastl (Landkreis Amberg-Sulzbach) Autos über die Straßen treiben lassen und Menschen in ihren Häusern eingeschlossen.









Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher am Abend auf Anfrage. Die Festsitzenden seien laut Integrierter Leitstelle bereits befreit worden. Ein unterirdischer Abwasserkanal soll bergab viel zu viel Wasser geführt haben. Dadurch seien laut Polizei einerseits die Lauterach, andererseits die angrenzenden Gebiete überschwemmt worden.



Die Autos, die die Fluten mitgerissen hätten, seien an einer Brücke angeschwemmt worden, sagte der Sprecher. Dort sorgten sie dafür, dass sich das Wasser zusätzlich staue. Die Fahrzeuge würden nun mit schwerem Gerät – etwa Baggern und Radladern – geborgen. Außerdem soll ein künstlich errichteter Damm Abhilfe schaffen.





Rund 200 Einsatzkräfte vor Ort





Es seien schätzungsweise 220 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks, der Feuerwehr, der Wasserwacht und des Rettungsdiensts vor Ort. Seit dem frühen Nachmittag sei die Feuerwehr im Einsatzgebiet der Leitstelle immer wieder vereinzelt zu Einsätzen ausgerückt, sagte der Sprecher.



Am Dienstag warnte der Deutsche Wetterdienst in weiten Teilen Bayerns vor Unwettern und Starkregen. Bereits am Nachmittag waren davon die Landkreise Cham und Schwandorf betroffen.

− dpa/lha