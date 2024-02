Wasserleiche aus Main-Donau-Kanal geborgen: Polizei zum Stand der Ermittlungen

Eine Leiche ist am Samstagmittag bei Hilpoltstein aus dem Main-Donau-Kanal geborgen worden. Die Polizei geht davon aus, dass es „wahrscheinlich um eine männliche Leiche“ handelt, wie der Polizeisprecher Michael Konrad am Sonntag sagte.









Der Torso, der schon längere Zeit – vielleicht Wochen – im Wasser lag, sei mittlerweile schwierig zu identifizieren, die Rechtsmedizin versuche an diesem Montag, Erkenntnisse zu gewinnen. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen.



Ein Passant hatte gegen 11.45 Uhr am Samstag die leblose Person im Main-Donau-Kanal entdeckt und gemeldet. Die Feuerwehr barg im Anschluss die Leiche an der Schleuse Eckersmühlen aus dem Wasser. Der Torso wurde wohl von der Schleuse aufgehalten, es sei nicht gesagt, dass er hier erst ins Wasser gelangt sei. Nun konzentriert sich die Polizei darauf, die Identität der Person zu klären. „Derzeit gleichen wir den Fall mit unseren Vermisstenfällen ab“, sagte Konrad.