Wasser statt Benzin im Tank? Polizei ermittelt nach über 20 Autopannen in Oberbayern

Wahrscheinlich Wasser statt Benzin im Tank - das ist im oberbayerischen Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) mehr als 20 Autofahrern passiert. Einige Stunden, bei manchen wenige Tage nach dem Tanken an einer Tankstelle in Geretsried blieben ihre Autos plötzlich liegen. Jetzt ermittelt die Polizei.









Die Beamten sprechen von einer „Häufung an Pannenfahrzeugen“, wie der Merkur zuerst berichtete und ein Polizeisprecher auch gegenüber der Mediengruppe Bayern erklärt. Viele Fragen seien noch offen, heißt es. Vor allem die: Wie konnte die Flüssigkeit in den Super-Tank der Tankstelle in Geretsried gelangen? „Wir wissen nicht sicher, ob es Wasser war, wir haben Kraftstoffproben entnommen, die nun geprüft werden müssen“, sagt der Polizeisprecher. War es Tauwasser, das durch ein Leck eindrang? Selbst der Tankstellenbetreiber kann sich den Vorfall noch nicht erklären. Er verspricht aber gegenüber dem Merkur, im Zweifel für den Schaden an den Fahrzeugen der betroffenen Kunden gerade zu stehen.





Wasser in die Tanks der Kundenfahrzeuge gespuckt





Erst im Januar wird ein Sachverständiger die Zeit haben, die Tankstelle genauer unter die Lupe zu nehmen, heißt es. Der Diesel-Tank und ein zweiter Super-Tank waren demnach nicht betroffen. Nur ein Super-Zapfhahn spuckte offensichtlich Wasser oder ähnliches in die Tanks der Kundenfahrzeuge. Er wurde, als das Problem klar war, sofort gesperrt.





„Vorsätzliche Schädigung ausgeschlossen“





Die betroffenen Autos sind unterdessen zumindest zum Teil vorerst nicht mehr zu gebrauchen. Die Polizei jedenfalls meint: „Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen kann ausgeschlossen werden, dass eine vorsätzliche Schädigung stattfand.“

− kse