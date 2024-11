Waschmittelhersteller empfiehlt zum Energiesparen 30 Grad – wird meine Wäsche da sauber?

Aktuell flimmern mehrmals am Tag Werbespots von Waschmittelherstellern wie Lenor oder Persil über den TV-Bildschirm, in denen zum Energiesparen kaltes Waschen bei 30 Grad und weniger empfohlen wird. Die Waschmittelmarke Ariel und die Umweltschutzorganisation WWF haben schon vor zwei Jahren sogar eine entsprechende Initiative #wirdrehenrunter ins Leben gerufen. Aber was bringt das Runterdrehen an der Waschmaschine konkret für Umwelt und Geldbeutel – und was sollte man besser nicht kalt waschen? Die Mediengruppe Bayern fragte bei Landfrau Claudia Stadler aus Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) nach.